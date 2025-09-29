Tragedia en Córdoba: dos muertes por siniestros viales ocurridos en rutas del interior

Dos personas murieron y otras resultaron heridas como consecuencia de un par de trágicos siniestros viales ocurridos en las últimas horas en vías de alta velocidad de la provincia de Córdoba.

Uno de los choques fatales sucedió en la tarde del lunes en la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de la localidad de Leones, en el departamento Marcos Juárez, donde una Ford EcoSport colisionó desde atrás contra el acoplado de un camión.

Como consecuencia del fortísimo impacto, murió una mujer que iba sentada como acompañante en el rodado menor. En tanto el conductor resultó con distintas lesiones, por lo que fue trasladado a un hospital zonal donde quedó internado con pronóstico reservado.

SE INCRUSTÓ CON EL ACOPLADO DE UN CAMIÓN

Fuentes policiales informaron que todo sucedió en el kilómetro 462 de la ruta nacional donde, por motivos a determinar una Ford Ecosport se incrustó de violenta manera contra el acoplado de un camión Ford 1723 que era guiado por un hombre de 53 años.

Una mujer murió luego de que una EcoSport chocara de atrás contra un camión en la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de Leones. (Policía)

No está claro si el camión se había detenido momentos antes. Tanto el conductor del rodado menor, de 68 años, como la mujer que lo acompañaba, de 71, fueron rescatados por bomberos voluntarios y trasladados en ambulancias a un centro médico local con lesiones de consideración. Momentos después se conoció que la mujer finalmente había fallecido.

OTRO SINIESTRO VIAL FATÍDICO

Un hombre murió y otro resultó herido luego de que los autos que conducían chocaran de manera frontal, el domingo último por la noche, en la ruta provincial 4 entre las localidades de La Carlota y Santa Eufemia, en el departamento Juárez Celman.

Un muerto tras un choque entre un auto y una camioneta entre las localidades de Santa Eufemia y La Carlota.

El sobreviviente fue trasladado a un hospital, donde quedó internado, informaron fuentes policiales. El siniestro vial, ahora bajo investigación, sucedió el pasado domingo a la noche en el kilómetro 96 de la ruta 4 donde, por causas que se investigan, chocaron un Chevrolet Astra y una camioneta Fiat Toro.

Un muerto tras un choque entre un auto y una camioneta entre las localidades de Santa Eufemia y La Carlota.

A causa del violento impacto, el conductor del auto, de 40 años, falleció a los pocos instantes. El hombre de 50 años que manejaba la camioneta sobrevivió.