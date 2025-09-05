Así fue el terrible choque en Córdoba que terminó con tres vehículos destruidos

Tres vehículos fueron parte de un terrible choque en la provincia de Córdoba durante el mediodía de este viernes 5 de septiembre. El hecho se produjo en el concurrido camino de Intercountries, ciudad de La Calera.
Así fue el terrible choque en Córdoba que terminó con tres vehículos destruidosPor causas que se tratan de establecer, una camioneta Toyota de color negro, que circulaba a gran velocidad, impactó contra una Renault Duster y perdió el control. En su recorrido, volcó e impacto contra un Fiat Uno que estaba estacionado en calles Los Álamos y Molino de Torres, barrio Cuesta Colorada, a las 12.45.
Vecinos, vecinas y otras personas que estaban en la zona captaron las escenas posteriores al choque. Previamente, las cámaras de seguridad registraron videos del siniestro vial que no tuvo personas heridas de gravedad.