Una mujer de 91 años falleció tras ser atropellada por un auto en Córdoba

Una mujer de 91 años falleció tras ser atropellada por un auto en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió durante la tarde y noche del martes 2 de septiembre y el deceso fue confirmado en las primeras horas de este miércoles 3.

Fuentes oficiales comunicaron que la señora estaba caminando por barrio Los Plátanos. Estaba en la calle Manuel Gómez Carrillo al 2.600, cuando intentó cruzar la vía y fue arrollada por un coche manejado por un joven de 20 años.

La mujer fue trasladada inmediatamente a la Clínica Romagosa, donde a las 18 constataron traumatismo de cráneo, pelvis y miembro inferior derecho. Lamentablemente, alrededor de las 22 notificaron su deceso. Ahora, la Policía investiga las circunstancias que originaron el siniestro.