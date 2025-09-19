Córdoba: murió tras despistar y caer por un barranco de 40 metros en las Altas Cumbres

Un automovilista murió tras despistar y caer por un barranco de 40 metros en las Altas Cumbres de la provincia de Córdoba. La Policía Caminera detectó el siniestro vial este viernes 19 de septiembre por la madrugada e investiga las causas y condiciones alrededor.

Murió tras despistar y caer por un barranco de 40 metros en las Altas Cumbres

Una unidad patrullaba la zona, los uniformados vieron un guardarrail destrozado y fueron a revisar a la altura del kilómetro 26 de la ruta provincial E-34. Encontraron ropa, un bolso con pertenencias, descendieron y se toparon con el cuerpo de un hombre, según informó el comisario Víctor Pereyra, en diálogo con Cadena 3.

La zona del hecho en las Altas Cumbres.

Según las primeras averiguaciones de Policía Forense, la víctima salió despedida del auto luego de chocar contra rocas. Mientras tanto, el rodado siguió cayendo y terminó a unos 200 metros del camino.

Personal de Bomberos, del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar), del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (Etac) y de la Departamental San Alberto trabajan en el sector. No hay cortes de tránsito al momento.