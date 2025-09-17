Conmoción en Córdoba: un ciclista cayó desde un puente y murió en Traslasierra

Un hombre de 57 años, oriundo de Córdoba, perdió la vida en el Valle de Traslasierra, tras un dramático siniestro. El suceso aconteció al caer desde el puente principal que vincula las localidades de San Lorenzo y Cura Brochero.

Tras perder el control de su bicicleta, el deportista impactó contra las rocas del lecho fluvial. Fue trasladado al Hospital Regional de Mina Clavero, donde su fallecimiento fue confirmado poco después.

El fatal episodio tuvo lugar alrededor de las 18.30 en el puente San Lorenzo, una conexión crucial entre las poblaciones de San Lorenzo y Cura Brochero, en el Valle de Traslasierra. La víctima descendía por la ruta cuando se produjo el infortunio.

De acuerdo a testigos presentes, el hombre no logró hacer una maniobra apropiada para ingresar al puente. Esto provocó una caída de tres metros hacia el cauce del río. Un equipo médico acudió al lugar para los primeros auxilios. Luego, fue trasladado al Hospital Regional de Mina Clavero, donde se confirmó su deceso.