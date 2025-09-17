Un árbol que crece en Córdoba contrarresta la reseca: cuál es y cómo conseguirla

Las sierras de Córdoba son terreno fértil de una centena de plantas y hierbas que se utilizan con fines medicinales. Principalmente, aprovechados por especialistas de la medicina tradicional que utilizan sus noblezas para la salud.

Esta temática es investigada por cientos de científicos argentinos. Entre ellos, Gustavo Javier Martínez, investigador Independiente del Conicet, quien publicó, en 2023, el artículo titulado “Especies medicinales de las Sierras Chicas (Córdoba, Argentina): saberes, usos y prácticas de etnobotánica médica”.

En el documento, especialistas aseguran que, en Córdoba, crece un árbol que ayuda a contrarrestar la resaca y alivia el dolor de cabeza.

Cuál es el árbol que crece en Córdoba y ayuda a contrarrestar la resaca

El artículo cita a dos especialistas de la medicina tradicional (EMT), Élida y Ñata quienes detallaron las virtudes del coco (Zanthoxylum coco). Un árbol con hojas utilizadas para los dolores fuertes de cabeza por “resaca” o por haber bebido alcohol de más.

“Se debían colocar los gajos con varias hojas de esta planta en forma de corona adentro del sombrero o en forma de vincha ya que al ser fresco alivia los dolores de cabeza. Ellas lo llamaban el ‘árbol espanta pulga’”, asegura el documento de Martínez.

Zanthoxylum coco

Es que, las hojas también se utilizan contra las pulgas. “Usted tiene que colgar varios gajos en las habitaciones, debajo de las camas, piso y en el interior de las casas o remoja una bolsa de gajos de coco en un tacho de 20 litros para regar el suelo contra las pulgas, ¡santo remedio, dejan de saltar!”, aseguraron las especialistas citadas.

QUÉ ES EL COCO Y DÓNDE ENCONTRARLO

El coco o Zanthoxylum coco es un árbol siempreverde de la familia Rutaceae, natural de Argentina y de Bolivia. Crece en las sierras subandinas y pampeanas, con extensión en Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, Córdoba y San Luis.

Es un árbol mediano, de copa globosa y coloración verde oscuro brillante y bordes aserrados. Al frotarlas, se puede sentir un fuerte olor y su sabor es picante. Florece entre agosto y mayo, y fructifica entre octubre y marzo.

Es una de las tres plantaciones más populares del bosque serrano de Córdoba, donde predomina el molle (Lithraea molleoides) y el orco quebracho o quebracho (Schinopsis lorentzii).