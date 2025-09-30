Córdoba: el video del doble choque de una camioneta a un auto en el que viajaba un bebé

En las últimas horas se conoció que un conductor de 29 años, identificado como Juan Cruz Peracca, fue detenido por impactar con una Volskwagen Amarok un Up en el que viajaba una criatura de 18 meses. Este martes 30 de septiembre, desde la Policía difundieron el video del doble choque de la camioneta al auto en el que viajaba el bebé.

Córdoba: el video del doble choque

El hecho ocurrió el jueves 5 del corriente mes cerca del puente de Santa Fe en la ciudad de Córdoba. Todo inició por una discusión de tránsito entre Peracca y Alexis Enea Petrópulos, el conductor del rodado de menor tamaño.

La situación escaló, el hombre de 29 años hizo marcha atrás y tomó impulso para chocar la parte trasera del auto. Los padres de la criatura le pidieron que frenara porque allí estaba el menor.

Sin embargo, Peracca insistió, volvió a chocar y fue detenido por la Policía, según expusieron las cámaras del 911. La fiscal Claudia Palacios, a cargo de la investigación, lo imputó por el delito de lesiones leves dolosas, con el agravante de alevosía. Ahora, se encuentra detenido por haber transgredido una orden de restricción.

Por su parte, el bebé de 18 meses sufrió una fractura de cráneo, que no derivó en daño neurológico. No obstante, Esteban Yangüez Papagenadio, el abogado de la familia del menor solicitó un cambio en la carátula a intento de homicidio: “Él sabía que en el auto había un bebé. La madre gritó desesperadamente y aun así embistió nuevamente”.