Un hombre atropelló y mató a una policía en un control en Córdoba: lo que se sabe

La comunidad de Oliva, en el interior de Córdoba, se encuentra conmocionada tras un siniestro vial ocurrido el sábado por la noche. En el acceso sur, un automovilista embistió a una policía mientras realizaba un control. Se trata de Milagros Cuello, oficial de la división Rural, quien perdió la vida poco después dentro del nosocomio regional debido a lesiones sufridas.

Atropelló y mató a una policía en un control en Córdoba

El hecho tuvo lugar sobre la ruta 9, específicamente en las inmediaciones del hospital psiquiátrico Dr. Emilio Vidal Abal. Según fuentes oficiales, el puesto de vigilancia disponía de la señalización reglamentaria necesaria para alertar a los conductores. Por motivos que los investigadores intentan establecer, el chofer de una camioneta Ford F-100 perdió el control del rodado y golpeó contra la mujer.

Algunas hipótesis señalan que el hombre intentó esquivar el operativo. Las pruebas de alcoholemia arrojaron un resultado negativo, por lo que la fiscalía de Río Segundo lleva adelante las tareas judiciales pertinentes para esclarecer la situación.

Asimismo, el detenido podría ser trasladado hacia una sede carcelaria ubicada en la ciudad de Río Tercero bajo el cargo provisorio de homicidio culposo. En el lugar, estaban presente otros dos policías, quienes resultaron ilesos, pero permanecen bajo asistencia psicológica.