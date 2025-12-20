Vía Córdoba / Video

Impactante video: choque y vuelco entre dos autos en el centro de Córdoba

Un Renault Logan y un Renault Megane impactaron de lleno este sábado 20 de diciembre

Redacción Vía Córdoba

20 de diciembre de 2025,

El rodado que terminó con severos daños.

Dos autos protagonizaron un impactante choque que terminó con un vuelco de uno de ellos en el centro de la ciudad de Córdoba. El incidente quedó registrado por las cámaras del 911, quienes compartieron el video.

El siniestro vial ocurrió en horas tempranas de la mañana de este sábado 20 de diciembre. Por causas que se tratan de establecer, en la intersección de avenida Humberto Primo y Figueroa Alcorta, un Renault Logan y un Renault Megane impactaron.

La colisión junto a la velocidad de circulación hizo que entre los rodados hizo que el Megane diera varios tumbos. Por fortuna, la Policía confirmó en su parte matutino que no hubo lesionados. Un servicio de emergencias médicas asistió a los conductores de ambos rodados.

