Dos autos protagonizaron un impactante choque que terminó con un vuelco de uno de ellos en el centro de la ciudad de Córdoba. El incidente quedó registrado por las cámaras del 911, quienes compartieron el video.

Impactante video: choque y vuelco entre dos autos en el centro de Córdoba

El siniestro vial ocurrió en horas tempranas de la mañana de este sábado 20 de diciembre. Por causas que se tratan de establecer, en la intersección de avenida Humberto Primo y Figueroa Alcorta, un Renault Logan y un Renault Megane impactaron.

La colisión junto a la velocidad de circulación hizo que entre los rodados hizo que el Megane diera varios tumbos. Por fortuna, la Policía confirmó en su parte matutino que no hubo lesionados. Un servicio de emergencias médicas asistió a los conductores de ambos rodados.