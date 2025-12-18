Un automovilista chocó contra un poste de cemento y falleció en Córdoba este jueves 18 de diciembre. Al mismo tiempo, una mujer, quien era acompañante en el viaje, sufrió diversas heridas y se encuentra internada.

Chocó contra un poste de cemento y falleció en Córdoba

El siniestro vial se desarrolló durante la madrugada, alrededor de la 1, sobre la avenida La Voz del Interior al 6600, en barrio Los Boulevares, zona norte de la Capital, según notificó la Policía en un comunicado matutino.

El conductor murió luego de chocar contra un poste de cemento.

Por causas que se encuentran bajo investigación de la Justicia, el conductor de un auto Fiat Regata perdió el control y colisionó contra el elemento en la vía pública. A raíz del impacto, volcó y quedó apoyado sobre su lateral izquierdo, quedando ambos ocupantes atrapados en el habitáculo.

Personal de la Dirección Bomberos procedieron con el rescate y la liberación de las víctimas. Lamentablemente, un servicio de emergencias constató la muerte del conductor. La señora fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada consciente al Hospital de Urgencias para una mejor atención.