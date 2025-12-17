Un gendarme se ahorcó después de golpear a su novia: es el tercer efectivo militar que se quita la vida en 24 horas

Diego Matías Kalilec, un gendarme de 21 años, se suicidó ahorcándose con un sábana en la casa que alquilaba, en Santiago del Estero. Según trascendió, lo hizo luego de discutir y golpear brutalmente a su novia, quien se escapó tras el ataque. El hecho habría ocurrido este martes y es el tercer suicidio de alguien de una fuerza militar que se conoce en 24 horas.

El cuerpo de Kalilec fue hallado por el propietario de la vivienda, que notó algo extraño al mirar por la ventana desde la calle. Allí descubrió que el joven estaba suspendido en el aire, atado del cuello con una sábana.

Contexto de violencia de género

Según consigna el diario local El Liberal, el gendarme se habría matado tras una violenta escena en la que discutió y golpeó brutalmente a su novia, también gendarme.

Hasta el lunes, compartía vivienda con su pareja y tres compañeros. No obstante, los hombres fueron trasladados y la chica escapó la última noche tras la golpiza, por lo que al momento de la drástica decisión se encontraba solo.

El testimonio de la mujer

Al momento de tomarle declaración, la joven salteña todavía presentaba golpes en el rostro, debido al violento ataque del gendarme fallecido. Según su testimonio, se escapó de la casa tras la paliza y se fue a dormir a la casa de una amiga.

Por otro lado, confirmó que no era la primera vez que la agredía, pero nunca presentó una denuncia formal por violencia de género, solo le había contado a su madre del comportamiento de su pareja.

Entre los elementos secuestrados, los investigadores se llevaron una carta que el gendarme le escribió a su novia. Por el momento, el contenido de dicha nota permanece bajo secreto de sumario.

El tercer suicidio en 24 horas

Kalilec es el tercer miembro de una fuerza de seguridad que se suicida en apenas 24 horas. Su caso se suma al que se conoció esta tarde, el de Juan Pereyra, quien también se ahorcó en Corrientes, y al de Rodrigo Gómez, quien se disparó en la cabeza en su puesto de trabajo en la Quinta de Olivos.