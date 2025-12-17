El suboficial principal Juan Javier Pereyra fue hallado muerto en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en Corrientes. Tenía 50 años y 28 de servicio. Además, estaba ligado al atletismo. El caso se está investigando, pero todo apunta a un suicidio por ahorcamiento.

Se trata del segundo caso en 48 horas en que un efectivo del Ejército se quita la vida: este martes, el joven Rodrigo Gómez, de la seguridad de la Quinta de Olivos, se disparó en su puesto de trabajo.

El caso de Pereyra se investiga en el marco judicial y administrativo, a fin de esclarecer las circunstancias del hecho. Encontraron su cuerpo en la madrugada y enseguida intervino Gendarmería Nacional para activar el protocolo correspondiente.

A priori se trataría de un suicidio por ahorcamiento, no obstante el hecho se investiga bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. También está pendiente el resultado de la autopsia. Como en el caso de Gómez, también aquí la decisión fatal estaría atada a problemas económicos.

Las condolencias del Ejército

El Ejército Argentino comenzó con las actuaciones administrativas internas, en tanto las autoridades militares locales se encuentran colaborando con la Justicia.

Desde la institución militar lamentaron lo acontencido, a la vez que manifestaron su acompañamiento a los familiares y amigos del suboficial.

Carlos Presti, ministro de Defensa, dijo sobre lo ocurrido: “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las FFAA. Mis condolencias y mi oración a la familia”.

La muerte de Pereira sucede apenas unas horas después de que se conociera la noticia del suicidio de Rodrigo Gómez, quien cumplía funciones de seguridad en la Quinta de Olivos y fuera hallado con un disparo en la cabeza en uno de los puestos internos.