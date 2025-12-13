Vía Córdoba / Choque

Córdoba brutal: falleció tras chocar contra un camión de transporte internacional

El siniestro fatal ocurrió en el kilómetro 252 de la Ruta Nacional 158.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

13 de diciembre de 2025,

Córdoba brutal: falleció tras chocar contra un camión de transporte internacional
El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 252 de la Ruta Nacional 158, localidad de Carnerillo.

Un automovilista falleció luego de haber chocado contra un camión de transporte internacional en la provincia de Córdoba. El conductor del rodado de mayor tamaño quedó en manos de la Justicia, quien investiga las causas y condiciones alrededor del caso.

Falleció tras chocar contra un camión de transporte internacional en Córdoba

El episodio ocurrió durante la noche del viernes 12 de diciembre en el kilómetro 252 de la Ruta Nacional 158. Un auto Volkswagen Gol dirigido por un sujeto mayor de edad y un camión Scania conducido por un hombre oriundo de Paraguay impactaron.

Choque fatal en la ruta 158. (Policía)
Choque fatal en la ruta 158. (Policía)

La Policía se presentó en la localidad de Carnerillo y constató el fatal desenlace del conductor. Al mismo tiempo, confirmó que el otro resultó ileso y quedó a disposición de las autoridades.

Temas Relacionados

MÁS DE Choque
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS