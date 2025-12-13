Córdoba brutal: falleció tras chocar contra un camión de transporte internacional

Un automovilista falleció luego de haber chocado contra un camión de transporte internacional en la provincia de Córdoba. El conductor del rodado de mayor tamaño quedó en manos de la Justicia, quien investiga las causas y condiciones alrededor del caso.

Falleció tras chocar contra un camión de transporte internacional en Córdoba

El episodio ocurrió durante la noche del viernes 12 de diciembre en el kilómetro 252 de la Ruta Nacional 158. Un auto Volkswagen Gol dirigido por un sujeto mayor de edad y un camión Scania conducido por un hombre oriundo de Paraguay impactaron.

Choque fatal en la ruta 158. (Policía)

La Policía se presentó en la localidad de Carnerillo y constató el fatal desenlace del conductor. Al mismo tiempo, confirmó que el otro resultó ileso y quedó a disposición de las autoridades.