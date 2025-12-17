Drama en Córdoba: iba a cumplir servicio y salvó a una mujer que se ahogaba

Una suboficial de la Policía de Córdoba iba a cumplir servicio en su turno y, en el trayecto, salvó a una mujer que se ahogaba. El dramático episodio ocurrió en el Lago San Roque de la provincia en la tarde del martes 16 de diciembre.

Video: iba a cumplir servicio y salvó a una mujer que se ahogaba en Córdoba

La uniformada de la Dirección Bomberos vio a una señora de 59 años dentro del espejo de agua. Ella no lograba salir por sus propios medios porque no sabía nadar, según informó la Policía en el parte matutino de este miércoles 17.

La rápida acción permitió que la damnificada sea contenida y tratada. Tras el rescate, la policía resbaló sobre las piedras de la costa, se cayó y sufrió una pérdida de conocimiento. Por ello, fue trasladada al Hospital Ferreyra, donde recibió asistencia médica y quedó fuera de peligro.