Córdoba: rescataron a un hombre que quedó atrapado bajo un puente por una crecida

Los servicios de emergencia fueron alertados pasadas las 6.30 de la mañana de un individuo de 37 años que se encontraba atrapado bajo un puente que cruza el río Suquía de la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió a la altura de 24 de Septiembre. En ese momento, había una fuerte crecida del río debido a la intensa tormenta.

Video: rescataron a un hombre atrapado bajo un puente

Según lo informado por la Policía, el hombre se sujetaba a una de las columnas de la estructura, lidiando contra la fuerza de la correntada. Ante esta situación, miembros del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar) intervinieron y desplegaron un operativo de salvamento en el lugar.

La acción permitió poner a salvo a la persona afectada y evitar consecuencias mayores en una zona de riesgo. De acuerdo con el reporte oficial, el hombre no registró heridas tras el procedimiento de rescate.