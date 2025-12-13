Recibió estremecedoras fotos de su padre secuestrado: impactante rescate en Córdoba

La Policía de Córdoba llevó a cabo un rápido operativo en el cual rescató a un hombre mayor que se encontraba retenido contra su voluntad en una vivienda de la ciudad. El procedimiento comenzó porque su hija recibió estremecedoras fotos de su padre secuestrado y llamó a las autoridades.

Cómo fue el impactante rescate en Córdoba

El suceso ocurrió durante la noche del viernes 12 en el barrio Las Violetas, zona noroeste de la Capital. La mujer denunció que le enviaron mensajes y fotografías desde el teléfono de su padre, que lo mostraban en una situación de vulnerabilidad. Además de la exigencia de 100.000 pesos para liberarlo.

Parte de los elementos secuestrados en barrio Las Violetas, Córdoba.

Ya en curso, la Policía recibió otro llamado a la línea de emergencias 911 en la cual vecinos de la zona reportaron gritos de auxilio desde una casa. Ante este escenario, fueron a pasaje Los Ángeles y Aviador Locatelli.

El procedimiento culminó con dos sospechosos aprehendidos junto a dos pistolas, un revólver, una bolsa con una sustancia compatible con marihuana, una balanza de precisión y cinco teléfonos celulares. El hombre fue liberado y trasladado a un centro de salud como medida preventiva para ser evaluado.