Un niño y una mujer fueron internados por un incendio en Córdoba: cómo están de salud

Un niño de 9 años y una mujer de avanzada edad fueron hospitalizados por un incendio en una casa en la ciudad de Córdoba. Los Bomberos respondieron al pedido de auxilio, contuvieron las llamas y trasladaron a las víctimas a diferentes nosocomios.

La Policía comunicó a través de un parte matutino este sábado 13 de diciembre que el siniestro ocurrió durante la noche del viernes 12 en barrio General Paz. Precisamente, en el primer piso de una vivienda sobre la avenida Patria al 400.

“Mediante las técnicas adecuadas, ingresaron a la vivienda y lograron rescatar a una mujer de avanzada edad que se encontraba inconsciente”, expresó el comunicado. A su vez, extrajeron al menor del interior del inmueble.

La señora fue asistida en el lugar por personal de emergencias médicas y , posteriormente, derivada al Instituto del Quemado para una mejor atención. El menor fue llevado de manera preventiva al Hospital de Niños. Ahora, investigan el origen del incendio.