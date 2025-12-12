Una mujer sufrió quemaduras en un incendio que destruyó parte de una casa en Córdoba. Los Bomberos controlaron el siniestro que se desencadenó en la Capital y trasladaron a la víctima al Hospital Eva Perón, donde quedó internada.

El suceso se desencadenó en horas de la madrugada de este viernes 12 de diciembre en la vivienda ubicada en la intersección de calles Juana Manso y Francisco Rivero, en barrio El Sauce, según confirmó la Policía en el parte oficial matutino.

Los efectivos trabajaron en la extinción del foco ígneo que afectó por completo un dormitorio de aproximadamente 20 metros cuadrados. “Generando la pérdida total del mobiliario y la caída del techo de chapa correspondiente a esa habitación”, indicó.

La propietaria de la vivienda fue trasladada al centro de salud mencionado, donde los médicos constataron quemaduras tipo A y B en un miembro superior y en ambas extremidades inferiores. Ahora, investigan las causas que originaron el incendio.