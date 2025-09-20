Los integrantes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar) rescataron a un hombre a punto de ser compactado en un camión de basura en Córdoba. La triste escena ocurrió durante la mañana de este sábado 20 de septiembre.

La Policía comunicó que el sujeto en situación de calle estaba durmiendo dentro del contenedor de basura. Se estima que tomó esa decisión por el frío y las intensas lluvias que cayeron durante la noche y la madrugada.

El rodado salió como cada mañana a realizar su trabajo y llegó al cesto ubicado en la avenida Vélez Sársfield. Una vez reunidos los residuos, los uniformados del camión avanzaron unos 300 metros y escucharon gritos desesperados desde la caja.

Al percatarse de la presencia del sujeto, llamaron a las fuerzas de seguridad, quienes asistieron al sector en barrio Nueva Córdoba y culminaron el rescate. Ahora, el paciente se encuentra internado en el Hospital Misericordia.