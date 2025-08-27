Vía Córdoba / Rescate

Córdoba: una mujer cayó de un tercer piso al intentar rescatar a su gato

El hecho ocurrió en el Centro de la ciudad de Córdoba. Lo que se sabe.

Redacción Vía Córdoba
27 de agosto de 2025,

La mujer fue rescatada por un equipo de Bomberos. (Foto: Ilustrativa)

La ciudad de Córdoba fue escenario de un dramático hecho el pasado martes por la noche. Una mujer sufrió lesiones graves al caer desde el tercer piso de un edificio céntrico, en un intento por rescatar a su gato. El suceso tuvo lugar alrededor de las 21.15 en calle Avellaneda al 30.

Una mujer cayó de un tercer piso al querer rescatar a su gato

El incidente se desencadenó cuando la mujer se encontraba en el balcón de su departamento, intentando auxiliar a su mascota que se hallaba en una situación complicada. En esas circunstancias, perdió la estabilidad, precipitándose hacia los pisos inferiores. La caída culminó con la persona tendida en el primer piso.

Tras recibir la alerta del hecho, personal de Bomberos acudió al lugar. Al acceder al sitio, fue bajada mediante una camilla y una cesta de rescate para garantizar la máxima protección. Fue trasladada al Hospital de Urgencias, donde se constató la presencia de fracturas en la pelvis y uno de los hombros, y otras heridas de consideración.

