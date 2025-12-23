Se registró un triple choque frontal en Córdoba: nueve personas heridas

Un triple choque frontal en Córdoba rompió la tranquilidad de la noche del lunes 23 de diciembre en la localidad de Sarmiento. El siniestro vial dejó a nueve personas heridas y cuatro de ellas fueron hospitalizadas a raíz de las lesiones que sufrieron.

El suceso ocurrió alrededor de las 22 sobre el kilómetro 770 de la Ruta Nacional 9, departamento Totoral. Por causas que se investigan, un Renault Fluence, conducido por un sujeto de 49 años, quien estaba acompañado por otro de 72, impactó de frente contra un Fiat Siena.

El siniestro vial ocurrió sobre el kilómetro 770 de la Ruta Nacional 9.

El segundo rodado estaba dirigido por una mujer de 38, quien viajaba con otras dos mujeres de 24 y 20, y dos adolescentes de 16 y 14. A raíz del choque, un Suzuki Fun ocupado por una pareja de 32 también colisionó por alcance.

Un Renault Fluence y un Fiat Siena chocaron de frente.

En consecuencia, ambulancias de Villa del Totoral se presentaron y trasladaron al Hospital Regional Vicente Agüero de Jesús María a los ocupantes. Hasta ahora, cuatro de ellos permanecen hospitalizados.