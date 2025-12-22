Murió en un choque y le robaron la alianza: el sentido pedido de su hija en Córdoba

Un trágico siniestro vial en Santiago del Estero terminó con la vida del cordobés Ruben Ruatta, un hombre de 58 años que sufrió una descompensación mientras conducía su vehículo. El lamentable episodio ocurrió en momentos en que trasladaba cajas navideñas destinadas a trabajadores del campo. Tras confirmarse el deceso, Natalí, hija de la víctima, denunció que le robaron la alianza a su padre. En reemplazo del anillo de oro, le entregaron un aro, elemento que jamás le perteneció.

Video: su padre murió en un choque y le robaron la alianza

La joven pidió ayuda para encontrar el anillo. “Pido que el pueblo nos ayude, capaz alguien la tiene, la vendió o la compró”, expresó con la ilusión de recuperar la alianza que posee un gran valor afectivo. Asimismo, confirmó que habrá recompensa para quien devuelva la joya. El hecho generó fuerte indignación social debido a la vulnerabilidad de un sujeto fallecido en circunstancias críticas.

Mientras la justicia analiza las causas clínicas que provocaron el impacto, los damnificados aguardan novedades certeras sobre el paradero del anillo. El pedido solidario recorre las redes digitales, intentando sensibilizar a quienes estuvieron presentes aquel día o posean información relevante que permita restituir la pertenencia a sus dueños originales.