Chocaron tres colectivos con hinchas de Estudiantes que iban a la final con Racing en Santiago del Estero

Tres colectivos con hinchas de Estudiantes de La Plata que iban a la final del Torneo Clausura 2025 con Racing en Santiago del Estero chocaron entre si este sábado 13 de diciembre.

Chocaron tres colectivos con hinchas de Estudiantes que iban a la final con Racing

El impacto ocurrió alrededor de las 2 sobre la Ruta 8, a la altura de la localidad de Solís. Según las primeras informaciones, tres personas fanáticas del Pincha resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Pilar por precaución.

Una de las unidades involucradas.

Por fortuna, el resto de las personas involucradas salieron ilesas. Una hora más tarde, aproximadamente a las 3, pudieron reanudar su viaje rumbo a Santiago del Estero. A falta de las pericias correspondientes, la mecánica del choque habría sido “por alcance”.

El suceso dejó tres personas heridas.

Es decir que, una de las unidades frenó abruptamente y desencadenó el siniestro con los otros dos micros. Uno de los heridos leves habría sido un conductor de una de las unidades alquiladas.

El comunicado de Estudiantes de La Plata por el choque

Por su parte, Estudiantes de La Plata emitió un comunicado a través de sus redes sociales. “La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad”, expresó.