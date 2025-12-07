Un funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires murió tras un fatal accidente en la ruta

Un brutal accidente ocurrió en la ruta 3 y murió un funcionario del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, después de chocar con una camioneta a la altura de la localidad de Las Flores el viernes por la mañana.

Según medios locales, el Volkswagen Gol Trend se dirigía de La Plata a San Miguel del Monte, perdió el control después que le reventara un neumático.

El grave accidente en la ruta 3 en el que murió un miembro del Ministerio de Seguridad bonaerense

El auto impacto de lleno contra una camioneta Jeep que circulaba por la zona. Las personas que estaban en el lugar solicitaron asistencia médica y la presencia de la Policía.

Una ambulancia llevó de urgencia a Leonardo Gastronuovo, del vehículo, al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. El hombre es integrante de la Dirección Provincial de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad bonaerense, sufrió heridas de gravedad y murió al llegar al centro de salud.

También viajaban en el auto la directora de Desarrollo Institucional del Ministerio, Estefanía Belén Sambiese, y un efectivo que manejaba el auto. La mujer tuvo una fractura en un brazo y fue operada en el Hospital Marzetti por politraumatismo.

Por otro lado, el sargento Franco Insaurralde, sufrió traumatismos en distintas partes del cuerpo y una lesión en la sexta y séptima vértebra, continúa en observación.

Los que viajan en el auto son miembros del área de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad que se encuentra en la ciudad de La Plata.

En cuanto a la camioneta Jeep embestida era conducida por una mujer de 47 años que recibió asistencia médica de inmediato y está fuera de peligro. El vehículo terminó sobre la banquina.