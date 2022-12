Navidad en Córdoba: el esquema de servicios para este domingo

Con motivo de la celebración de la Navidad este domingo es feriado, y la Municipalidad de Córdoba informó el esquema de servicios, con prestación dispar. Por ejemplo, habrá transporte urbano y se podrá circular de manera gratuita.

La Secretaría de Transporte comunicó que el este domingo y el 1° de enero (Año Nuevo) será gratuito viajar en los colectivos del transporte urbano, de todas las empresas que cubren ese servicio. Para todas las edades y sin necesidad de presentar la tarjeta.

En cambio, no habrá recolección domiciliaria de residuos este domingo. Tampoco estacionamiento medido y tarifado, salvo en el Parque Sarmiento.

Este domingo no habrá recolección de residuos (Raimundo Viñuelas / archivo)

Los cementerios San Vicente y el San Jerónimo permanecerán abiertos de 8 a 17 horas. Y las estaciones de servicio funcionarán con normalidad desde las 6.

TESTEOS POR COVID-19

No se realizarán testeos Covid-19 en el centro que funciona en el ex Registro Civil de calle Colón 1775. Las autoridades sanitarias informaron que, si bien el uso del barbijo no es obligatorio, es recomendable en personas mayores de 60 años, embarazadas y/o quienes presenten factores de riesgo, en espacios públicos cerrados o con aglomeración de personas, y en el transporte público.

Esta recomendación se extiende también a quienes tengan al cuidado a personas con factores de riesgo. En centros de salud es necesario utilizarlo, en todos los espacios, de acuerdo a la última guía provincial publicada.