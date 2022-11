Mundial de Qatar 2022: fuerte presencia del fútbol cordobés en Argentina-Polonia

Con mayoría de público argentino en el estadio 974 de Qatar, el fútbol de Córdoba se hizo notar con figuras representativas de los equipos capitalinos en las tribunas apoyando a la Selección argentina ante Polonia por el pasaje a octavos de final. Por ejemplo, los presidentes de los tres clubes en Primera División.

El primero en llegar como espectador del Mundial fue Andrés Fassi, mandamás de Talleres y eje de una polémica en el encuentro con México, porque sus hijos, nacidos en ese país, publicaron en sus redes fotos con la camiseta de la Selección “azteca” (son de nacionalidad mexicana).

Se sumó Juan Manuel Cavagliatto, quien viajó a Qatar al día siguiente de la final que ganó Instituto para volver a Primera. Y para el partido con Polonia, decisivo para definir el Grupo C, también viajó desde Córdoba el Luifa Artime.

Incluso, hizo un anuncio muy esperado para los hinchas de Belgrano, porque confirmó que Pablo Vegetti, el goleador del campeón, seguirá defendiendo la casaca Celeste en la Liga Profesional. Este viernes además se oficializó la continuidad de Fabián Bordagaray.

El Luifa Artime, presidente de Belgrano, en Qatar con la Selección. Foto: Twitter @luifagol

WANCHOPE ÁBILA, TAMBIÉN CON LA SELECCIÓN

Después de vivir de cerca el ascenso de Instituto, porque entrenó con el plantel de la Gloria antes de la final, Ramón Ábila fue otro de los que viajó a Qatar para alentar a la Selección argentina. “El ascenso fue lo mejor que nos pasó en el año. ¿Si voy a jugar en Instituto? No me pregunten eso, no depende de mí. Tengo club”, tiró al pasar Wanchope en Mundo D.

Contra México también se había visto enfundados con la Albiceleste a dos ex Belgrano muy queridos, Lucas el Chino Zelarayán y Renzo Saravia.