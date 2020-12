El verano todavía no comenzó, pero las altas temperaturas se hacen sentir en Córdoba. Este miércoles no será la excepción y según el Servicio Meteorológico Nacional se espera una jornada calurosa con altas temperaturas aunque tiempo bueno.

Para la mañana se anuncia: “Cielo despejado. Bajo porcentaje de humedad. Temperaturas agradables con una mínima que se ubicó cerca de los 16°. Viento leve del oeste rotando al suroeste”.

Mientras que para la tarde se anticipa: “Cielo despejado. Marcado ascenso de la temperatura con una máxima que se ubicaría en 34°. Viento fuerte del noreste rotando a moderado del norte”.

Pronóstico extendido: