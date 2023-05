“Me pareció una falta de respeto”: Soledad Laciar habló tras el pase del caso Blas Correas al Fuero Anticorrupción

La tercera parte de la investigación por el asesinato a Valentino Blas Correas en contra de las autoridades de la Policía de Córdoba había recaído en las manos del fiscal José Mana. En las últimas horas, decidió pasarla al Fuero Anticorrupción y Soledad Laciar aseguró: “Me pareció una falta de respeto”.

Ahora, el fuero deberá investigar el accionar y responsabilidades del exministro de Seguridad, Alfonso Mosquera; su subsecretario, Lucas Mezzano; la exjefa de RRHH del departamento, Liliana Zárate Belleti y al subcomisario de zona sur, Gonzalo Cumplido.

El exministro Alfonso Mosquera.

“Desde el miércoles que me desayuné la noticia, estoy muy enojada y triste”, manifestó la mujer en diálogo con El Doce. Es que, ella había pautado una reunión para el miércoles a las 11 con Mana pero luego de la noticia decidió no ir.

Soledad Laciar, madre de Valentino Blas Correas. Foto: Bravo Nicolas

“No fui a la reunión porque le iba a decir cosas de las que me iba a arrepentir”, confesó la madre. En este sentido, aseveró que la decisión de Mana fue mala “porque no buscamos castigar a nadie, sólo la verdad alrededor de la muerte de mi hijo”.

El antecedente del Fuero Anticorrupción en el caso Blas Correas

“Merecía que me lo hubiese dicho”, manifestó la mujer que ahora espera que el fuero “no sea lo que no dicen que es y que ya nos demostró lo que es”. Cabe recordar que, ellos sobreseyeron a la titular del Tribunal de conducta Policial.

Lucas Damián Gómez policía autor del disparo fatal. Foto: José Hernandez

Ella fue quien permitió que Lucas Gómez, autor del disparo fatal en contra del adolescente, fuera reincorporado a las fuerzas a pesar de haber encubierto y ser investigado por la causa en contra de un violador serial en La Calera.

“El fuero piensa que después de más de 20 años, nadie nunca se equivocó suena raro y es una mentira”, cerró la madre que intentará presentarse como querellante en la causa. Por último, analizó que el Gobierno no quiere que la Policía se acerque a la sociedad.