En Córdoba, Massa arremetió contra Milei: “Me da miedo escuchar que va a eliminar el subsidio al transporte”

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, protagonizó esta tarde un acto en Río Cuarto para presentar la ampliación del sistema SUBE a diferentes ciudades de la provincia de Córdoba.

De acto también participó el ministro de Transporte, Diego Giuliano. “Venir a Río Cuarto me genera una enorme felicidad”, comenzó Massa en su discurso. Y en seguida hizo referencia al político cordobés fallecido, José Manuel de la Sota, al mencionar: “Estoy seguro de que desde el Cielo debe estar soñando que el 10 de diciembre empecemos a construir esa Argentina de la unión nacional por la que tanto peleó el querido amigo José Manuel de la Sota”.

Sergio Massa en su visita a Córdoba, en la presentación de la SUBE. Foto: Corresponsalía

“Quiero agradecer a todos los intendentes que hoy trabajan para federalizar un servicio que solo estaba concentrado en el AMBA y que es de alguna manera esa historia de reclamos de los cordobeses de sentir que el Estado nacional no le daba a Córdoba lo que Córdoba merecía”, amplió el ministro.

Y completó: “Hoy damos un pequeño paso en algo que es muy caro al bolsillo de los trabajadores que es especialmente sensible a la vida y a la movilidad de las personas y es algo necesario con el enorme aporte de impuesto que hace la provincia de Córdoba para con el Estado nacional”.

Y luego se excusó: “Alguien podría pensar, con justa razón, que llega tarde. Muchos años de la idea del reclamo no escuchado y el desencuentro. Y quiero asumir un compromiso: si Dios, los argentinos y los cordobeses me dan la responsabilidad de gobernar, quiero desde el 10 de diciembre empezar una nueva etapa y que nunca más Córdoba tenga que hacer juicio para tener lo que le corresponde”.

Massa y su arremetida contra Milei

En el tramo final de su exposición, Sergio Massa arremetió contra su rival en el balotaje, el libertario Javier Milei: “Creo que es fundamental cuidar el ingreso de los argentinos y me asusta y me preocupa y me da miedo escuchar a un candidato (por Milei) que dice que va a eliminar el subsidio al transporte, porque eso es llevar a $722 el boleto de colectivo de cada uno de los cordobeses”.

“Me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio del combustible, porque es llevar el litro de nafta a $800. Es condenar a la PyME y a la producción a perder competitividad. Es condenar al laburante a dejar el coche en la puerta de la casa porque no lo puede usar”.

Sergio Massa en Río Cuarto. Foto: Captura de video

Y al cerrar su discurso, prometió que en las próximas horas harán un anuncio para “que no nos vuelva a pasar que haya empresas petroleras que tomen de rehén a la gente para frenar el crecimiento” (en referencia a la escasez de combustible que hubo días atrás en el país).

“Trabajemos juntos por la Argentina de la unión nacional”, cerró el candidato oficialista en su discurso en Río Cuarto.