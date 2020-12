El partido del lunes, a las 21.30, en el que Talleres recibirá a Banfield por la cuarta fecha de la Fase Campeonato de la Copa Diego Maradona será clave y nadie quiere perdérselo. Por eso, el arquero Marcos Díaz volvió a entrenar con el plantel y ya avisó que quiere volver al arco de la T.

“Yo voy a tratar de llegar de la mejor manera para el lunes. Hoy trabaje junto con mis compañeros”, anunció en el programa Futbolémicos de radio Impacto. El ex guardavallas de Boca, además, dijo: “El técnico decidirá si me pone o no para el partido contra Banfield. Es una final, nos jugamos todo y queremos ganarla para no perder la ilusión”.

Sobre su aporte al plantel, Díaz opinó: “Creo que el técnico quiere jugadores con personalidad adentro de la cancha y siempre que haya posibilidad, vamos a tener que aprovecharla”.

Sobre Alexander Medina, el arquero agregó: “Cacique Medina es un buen técnico, muy frontal y es bueno encontrar a este tipo de gente en el ambiente”.

Árbitro designado

Como la tercera fecha de la Copa Diego Maradona terminó en la noche del martes, AFA designó las ternar arbitrales para la cuarta fecha en la mañana del miércoles. Para Talleres - Banfield, el árbitro principal será Patricio Loustau. Los asistentes serán Maximiliano Del Yesso y Diego Verlotta. El cuarto árbitro será Nazareno Arasa, el mismo que dirigió a Belgrano en su victoria ante Nueva Chicago.