Maligno Torres contó cómo fue la reunión con Javier Milei: “Comprende muy bien el sacrificio que hay detrás”

José “Maligno” Torres hizo historia y logró la medalla de oro en BMX Freestyle de los Juegos Olímpicos de París 2024. En su vuelta a Argentina, el cordobés fue convocado a Casa Rosada para una reunión con el Presidente Javier Milei. Tras el encuentro, el deportista dio detalles de lo charlado.

A las 11.30, Milei recibió al ganador olímpico y tras una breve charla, lo invitó al balcón de la Casa Rosada. Allí, Torres mostró la medalla y saludó a quienes aplaudían y celebraran su logro mundial.

Maligno Torres contó cómo fue la reunión con Javier Milei

Previo a su encuentro, Maligno aseguró que le sorprendió la invitación a Casa Rosada y aseguró que cambió todos sus planes para encontrarse con Milei. “Vamos a ver lo que nos pregunta. Voy saludarlo, es un placer ser recibido por el Presidente”, había dicho previo al encuentro.

Al salir del encuentro, el cordobés dio detalles de la reunión: “Fue bastante descontracturado, muy normal... Es una persona más”. Luego, señaló que Milei lo felicitó por el logro y Torres expresó: “Se ve que comprende muy bien el sacrificio que hay detrás... Nos sentimos muy cómodos”.

Previo al encuentro, el rider había planteado la necesidad de que el estado invierta más en el deporte y en infraestructura para los deportistas. Sin embargo, reconoció que no pudo planteárselo en la reunión, pero quedaron en un próximo encuentro: “Le prometimos darle unas latas de mango loco, que son las que toma él, así que ahí va a haber oportunidad para hablarlo”, cerró.

Maligno Torres podría ser el abanderado argentino en el cierre de los Juegos Olímpicos

Maligno tiene grandes chances de ser el abanderado de Argentina en la ceremonia de clausura de los Juegos. “Capaz que tengamos que volver... Ojalá que haya otra medalla de oro así no tengo que volver yo. Me gustaría que haya otra medalla”, expresó en el aeropuerto de Ezeiza.

José "El Maligno" Torres, junto a Javier Milei.

Desde allí, el cordobés sostuvo que su próximo sueño, u objetivo, es “normal. Tengo que seguir trabajando para la próxima competencia. No sé si caí o no caí. Pero a mi no me cambia absolutamente en nada. Simplemente tengo una medalla más y es una medalla más para Argentina, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo que todos los días”.