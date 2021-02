Febrero es el mes de carnaval y no se puede asociar ese mes y esa festividad a otro grupo que no sea Los Tekis. Justamente, la banda presentará este 11 de febrero, en la Plaza de la Música, su más reciente material discográfico “Tierra Mía”.

El espectáculo será en formato teatro y comenzará en horario temprano, a las 20. Las entradas tienen un costo que va de 1200 a 1800 pesos (más service charge). Están a la venta en Edén Entradas en Disquerías Edén (Obispo Trejo 15) o a través de la página web de Edén entradas.

Pero en la previa del show desde Vía Córdoba hablamos con José Luis “Pucho” Ponce sobre cómo estuvieron viviendo el 2020 sin shows en vivo cara a cara con el público, el tiempo que les llevó reencontrarse y también de las paciones del cordobés, vinculadas a la radio.

- ¿Es raro reencontrase todos arriba del escenario y con el público de frente?

Sí por su puesto. La distancia obligada, por más teléfono, por más videollamada, no es lo mismo que subir al escenario y estar tocando todos juntos. Con el grupo desde el ’95 que estamos dando vueltas y subiendo y bajando escenarios. Hay un intercambio energético importante del vivo que es lo que uno vive permanentemente en los festivales. Cuando pasan los dos primeros temas y uno tiene la confianza de romper el limite entre el artista y el publico a partir de ahí siente que de a ratos es público y de a ratos es artista”.

- ¿Cuánto tiempo estuvieron sin verse cara a cara?

Estuvimos desde el 10 de marzo al 27 diciembre. Hemos hecho Zoom, videoconferencia pero de vernos cara a cara recién en diciembre. Fue una mezcla entre emoción, alegría, temores, estábamos debutando con el grupo. Había una tensión nerviosa importante. Uno no sabía como reaccionar si dejabas en libertad todas esas emociones nos hubiese gustado abrazarnos y quedarnos abrazados y por otro saber si eso era lo justo para hacer. Dejamos que la música hale por nosotros. Fuimos delineando la actividad futura que es esto que estamos llevando a cabo con todos los cuidados del caso y todo el mundo hisopado antes de salir. Tratar de no ir todos el el colectivo de gira. Iremos algunos en autos otros nos llevaran nuestras mujeres. La cuestión es poder engancharse en la música y poder presentar.

- ¿Cómo viven esta situación con protocolos y cuidados siendo un grupo tan festivo?

Imaginate que la semana que viene es carnaval y fijate lo que significa para nosotros no ser los anfitriones y hacer la fiesta que hacemos en Jujuy donde son cuatro días de locura y recibimos un montón de grupos como la del año pasado que estuvieron todos: Ulises, Soledad, Abel, Kapanga, Los Palmeras. La cantidad de artistas arriba del escenario compartiendo esa fiesta que es tan importante, que en definitiva se está festejando el nacimiento y la cosecha de los primeros granos. Ser anfitriones de 30 mil personas, lo vamos a extrañar mucho. Si la gente se cuida un poco más y la vacunación avanza creo que el próximo carnaval podremos estar nuevamente bastante cerca de esto.

- En el nuevo disco hablan de cuidar a la naturaleza y justo el año pasado se sintió como un llamado de atención con los incendios en Córdoba y la propia pandemia de coronavirus. ¿Cómo lo sintieron ustedes?

Yo coincido en que es un llamado de atención. Lo que pasa es que la gente se olvida muy rápido. Todo el tiempo estamos diciendo, entre otras cosas, que cuidemos el agua, la tierra, le agradezcamos porque te da todo y no te pide nada a cambio. Todo eso es el leitmotiv que hace que nuestro discurso tenga una base fundamental. Cantamos con lo que cada uno de nosotros sentimos.

¿Qué sensaciones te genera el disco ya publicado?

El trabajo final está bueno porque una de las cosas más importantes es que una canción la grabamos con Cacho Castaña poquitos días antes que falleciera y todas estas canciones han ido teniendo un porqué desde el momento que tenés un invitado o de lo que la canción dice. Hay un paso importante en este disco en lo compositivo y musical. Así como en un momento fue “Rock and Tekis” quiero creer que “Tierra Mía” va a producir un antes un después, va a producir un quiebre. Si bien no nos olvidamos de las raíces de la música hay elementos diferentes. Estamos interpretando canciones mas atentos a lo que decimos.

- ¿Qué se va a encontrar el público en la Plaza de la Música?

El show no va a ser como el que hacíamos antes que era dejar todo el colorido y pasar al blanco y negro sino que acá hemos priorizado la parte musical, no solo lo visual. Va a haber un momento más íntimo donde se van a bajar los decibeles y se va a poder escuchar en un formato acústico.

La pasión de Pucho detrás de un micrófono

Pero para “Pucho” Ponce el escenario no es su única pasión, el dibujo también los inspira y llena. “La pandemia me ayudó porque aproveché e hice muestras de dibujos en modo virtual. Además, estoy trabajando la ilustración de un libro de cuentos”, comentó.

Pero las pasiones no se detienen ahí, el micrófono lo acompaña a otro lugar que no es un estudio de grabación ni un show en alguna localidad. Este micrófono lleva su voz a diferentes latitudes. “Tengo dos programas de radio en Pura Radio, que es online, los martes y jueves de 20 a 22 y en la Radio Horacio Guaraní, los jueves de 19 a 20. “En voz baja” se llama el programa”, detalló Ponce.

Y explicó: “Fundamentalmente paso música que no se escucha tanto de todas partes del mundo, no con un estilo definido. Puedo pasar canciones de los cantautores italianos, cubana, venezolana, el folclore de los diferentes países. No doy noticias ni cuento chimentos de nada, hago comentarios de la música que escuchamos. Siempre hay alguna anécdota porque pongo mucho de músicos que conozco”.

Y generalmente lo que se hace con pasión el público lo ve y valora. Tanto es así que “Pucho” dará un salto a partir de marzo. “En la Horacio Guaraní vamos a empezar a salir en FM para Buenos Aires y voy a estar los martes de 20 a 22 porque el director me dijo que es el programa más escuchado de la radio. Es algo diferente, tengo la suerte que conozco músicos y me mandan cosas que no están grabadas o que grabaron y no salieron. Siempre estoy pasando cosas nuevas”, se explayó.

Y concluye: “Esto de hablar es un desafío diferente yo soy operador, productor, soy todo y me encanta. Es una de las cosas que pude hacer gracias a la pandemia. Es un proyecto que quiero que crezca acá”.