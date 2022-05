Loly Antoniale suele conquistar a sus seguidores de Instagram con sus posados desde la playa. La realidad es que la modelo es muy celosa de su intimidad, por lo que solo podemos ver sus momentos de relajación. Este martes, cautivó con imágenes desde una piscina.

La modeló posó con una bikini de colores en tonos amarillos, rosas y azules. Además, completó con el look con unos lentes oscuros con lunares blancos y un sombrero grande. Sus seguidores le remarcaron a Loly Antoniale lo increíble que se ve. Además, comentan frases como “la que puede… puede mi amor”.

Deslumbró a todos Foto: Instagram/soylolyant

A través de los posteos, sus fanáticos pueden seguir su día a día en Miami. Si bien no muestra su vida privada, se nota que trabaja para mantener un perfil dedicado a los paisajes de la ciudad estadounidense. Además, es fiel a lo que describió en perfil: “Sueño mi vida y vivo mi sueño”.

Loly Antoniale Foto: Instagram/@soylolyantoniale

Loly eligió ser la única protagonista de su perfil de Instagram. Nadie más suele aparecer en sus posteos, mucho menos en sus historias, que es donde menos publica.

En alguna que otra ocasión, sube fotos con su madre o su mascota. De su pareja, con quien se casó en 2020, no se conoce demasiado.

Loly Antoniale Foto: Instagram/@soylolyantoniale

Los mejores looks de playa de Loly Antoniale

La modelo, para cada uno de sus posteos, luce un outfit diferente. No solo elige bikinis, sino también conjuntos deportivos y vestidos. En cuanto a los trajes de baño, suele usar varias combinaciones de colores llamativos. Así los hace combinar con su tono de piel y no pasar desapercibida.

Loly Antoniale bikini estampada

Por otro lado, durante el otoño, no dejó de disfrutar de las playas. Para eso, Loly recurría a buzos oversize, jeans cómodos y zapatillas. Un look confortable e ideal para no pasar frío en esos momentos.

Loly Antoniale luciendo un vestido a puro color. Foto: Instagram/@soy

Los vestidos también son grandes aliados para diferentes momentos del año. Ella suele recurrir a los estampados y tanto a los largos como a los cortos.