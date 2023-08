Lideresas Córdoba: de qué se trata la ley que generó fuertes cruces en la Legislatura

El Programa Provincial Lideresas fue aprobado en la Legislatura de Córdoba, en medio de fuertes cruces y replanteos de la oposición. El proyecto fue presentado por el oficialismo y contó con el impulso de la senadora nacional Alejandra Vigo.

La iniciativa había ingresado a la Legislatura en julio pasado, y quedó aprobada con los votos de Hacemos por Córdoba, Juntos por el Cambio y Córdoba Auténtica, del radical Orlando Arduh. El rechazo lo dio Juntos UCR, Encuentro Vecinal, Izquierda Socialista – FIT Unidad e Independiente. En tanto, Identidad Peronista y MST – Nueva Izquierda se abstuvieron.

Por mayoría se aprobó la ley Lideresas. (Legislatura de Córdoba)

DÉ QUÉ SE TRATA LIDERESAS, EL PROGRAMA APROBADO EN LA LEGISLATURA

El proyecto Lideresas busca “promover y fortalecer la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida política”. Además, fomenta la inclusión paritaria y la perspectiva de género en este escenario.

“Lideresas nace en el año 2018, a partir de la necesidad de visibilizar las brechas de género, las desigualdades históricas, la violencia política y todos los obstáculos que impiden el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres”, destacó en su alocución la legisladora oficialista Alejandra Piasco.

Encuentro de mujeres Lideresas en el Panal con la presencia de las intendentas mujeres electas en la provincia.

Según destacó el proyecto, son más de 10 mil las mujeres que, de un modo u otro, han participado del programa, con sus más de 200 ciclos de formación y jornadas de debate y reflexión.

LIDERESAS: OPINIONES ENCONTRADAS EN LA LEGISLATURA

Por un lado, Nadia Fernández defendió el proyecto y señaló: “Esto no es una excusa, esto es una conquista que no vamos a dejar que se minimice. La política sigue siendo un club de hombres y nosotras tenemos que inclinar la cancha porque no está para nuestro lado. Hay un techo de cristal que nos invisibiliza, muy pocos acá pueden contar de nuestras mujeres patriotas, de las que hicieron historia”.

Sin embargo, desde la oposición hubo diferentes cuestionamiento:

Cecilia Irazuzta , del bloque Independiente, cuestionó: “¿De verdad quieren igualdad en la participación política? Entonces, ¿por qué este gobierno sólo tiene cinco ministras mujeres sobre un total de 17 ministerios? El camino entonces es otro, con acciones y no con palabras. En medio de una gran crisis económica, deberíamos estar tratando reformas profundas al sistema con prioridades en educación, salud, inseguridad y vivienda. Esto es populismo de género”.

Noelia Agüero , de Izquierda Socialista – FIT Unidad, apuntó a la redistribución de recursos y argumentó: “No sería mejor trabajar ese presupuesto que tienen para el Ministerio de la Mujer, para bregar por la inclusión de mujeres y disidentes , por salarios dignos para docentes, trabajadoras de la salud”.

Luciana Echevarría, de MST – Nueva Izquierda, criticó: “No confiamos ni en este Gobierno ni en el que viene en materia de género... hay políticas mujeres que están muy lejos de plantear los derechos de las mujeres, que lideran a espaldas de los movimientos de mujeres”.