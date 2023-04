Leonel Mosevich, sobre Instituto: “Hay que levantarse rápido”

Sin mucho tiempo para lamentos, el plantel de Instituto se entrenó en la mañana del martes en la Agustina con la misión de tratar de dar vuelta la página luego de la derrota ante Talleres. Y el fixture de la Liga Profesional le dará rápido la revancha ya que el viernes, a las 19, la Gloria visitará a Platense por la fecha 10.

Luego del entrenamiento, Leonel Mosevich habló del tema. “Tenemos dos partidos en cinco o seis días va a ser importante levantarse rápido y lo bueno es que tenemos revancha el viernes así que hay que prepararse bien para dar lo mejor”, expresó el defensor también refiriéndose al juego ante Vélez el martes 11 de abril, a las 21.30 en Alta Córdoba por la fecha 11.

Con 26 años, Leonel Mosevich es un defensor con mucha experiencia. De inferiores en Argentinos, jugó en selecciones argentinas juveniles y Sub 23. Y tiene pasos por Europa, en Suiza y Portugal. (Instagram Leonel Mosevich).

Enfocado en el choque ante el Calamar en Vicente López, Mosevich analizó: “Será un partido muy duro. Van a salir a buscar el partido, vienen de un triunfo y nosotros venimos de un golpe duro. Creo que es una buena posibilidad para levantarse”.

Con respecto a lo anímico, el ex zaguero de Patronato cerró diciendo: “Hay una frase del fútbol que dice que antes no éramos los mejores ni ahora somos los peores. El viernes tenemos revancha, va a ser bueno para levantarse. El grupo está bien, estamos fuertes, somos un grupo muy unido que tiramos siempre para adelante y no tengo dudas que nos vamos a levantar”.