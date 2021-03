Un insólito hecho se produjo en el marco de un nuevo hecho de inseguridad en Córdoba. Esta vez, en plena madrugada delincuentes robaron en un local comercial y en la huida confundieron al dueño con uno de los cómplices.

Todo comenzó alrededor de las 3 de la mañana en un local ubicado en calles Corrientes y Obispo Salguero, pleno Centro de la ciudad. Allí, un grupo de delincuentes reventó una puerta de vidrio e ingresó a robar mercadería.

Una vecina se percató de lo que estaba ocurriendo y alertó al dueño del local que vive allí.

“Yo vivo a lado del local, así que bajé y me di con la puerta de vidrio destrozada y la mercadería tirada”, declaró David, dueño del comercio, a Radio Suquía.

Lo más increíble vendría después. David salió del local y comenzó a seguir el rastro de la mercadería que se les había caído a los delincuentes. “En un momento me crucé con un chico que llevaba ropa y me preguntaba como si yo fuera un compañero suyo. Le seguí el juego hasta que llegó a una pensión cercana”, indicó.

Y agregó: “Sin darse cuenta que yo era el dueño me vio con ropa que había cargado de la calle y empezó a matarse de risa. Me dijo ‘seguí buscando, yo soy el que entró al local, se me cayó más ropa’”.

Gracias a esto, David pudo denunciar el robo y la Policía detuvo a tres sujetos, entre los cuales se encontraba un menor de edad. “Ya debe estar en la calle de vuelta, me dijo la Policía que en dos horas lo tienen que soltar”, se indignó David.