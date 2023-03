Le robaron en frente de una comisaría en Córdoba: “Frené a la Policía dos veces y no me ayudaron”

Una joven madre fue amenazada con un cuchillo y le robaron su celular en frente de una comisaría en la ciudad de Córdoba. Inmediatamente, buscó ayuda de las autoridades pero denuncia que la dejaron sola: “Frené a la Policía dos veces y no me ayudaron”.

Según el relato de Lucia Almada, todo ocurrió a las 9.45 del martes en pleno boulevard Perón “en frente de una dependencia nacional”. Allí, dos sujetos la emboscaron, la amenazaron con un arma blanca y le quitaron el teléfono.

Según el relato de la madre, todo ocurrió cerca del Centro Cívico.

“Uno me amenazó con un cuchillo y la gente no hizo nada”, apuntó en diálogo con El Doce. En tanto, destacó el grado de violencia vivido a plena luz del día y la inacción de los peatones que circulaban por el sector. “Después de siete años viviendo acá es la primera vez que me pasa esto”, contó.

El cruce con los uniformados de Córdoba y la falta de ayuda

Al quedar incomunicada en la calle, ella decidió caminar al centro para poder hacer el bloqueo del dispositivo y poder comprar otro. En ese trayecto, que fue el mismo que hicieron los malvivientes, se cruzó a dos patrullas policiales.

Otro robo cerca de la Terminal de Ómnibus de Córdoba.

“Las dos veces que frené, nadie me ayudó. Primero, había un patrullero con dos efectivos y un preso y me dijeron que no podían hacer nada. ‘Que vaya a la comisaría para hacer la denuncia’”, expresó indignada la víctima.

Luego de recorrer otra cuadra, divisó un uniformado a bordo de una motocicleta, le contó lo sufrido y recibió una desoladora respuesta:“Seguramente ya le dieron el celular a alguien. Anda a la comisaria y hace la denuncia”, concluyó la mujer que todavía no hizo la denuncia pero la hará proximamente.