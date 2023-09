La última palabra de Ignacio Martín, el médico falso del COE, antes de recibir la pena

Ignacio Martín, el médico falso del COE de Córdoba, fue condenado a siete años de prisión luego de un juicio oral y público que terminó este miércoles en Río Cuarto. En las últimas horas, se conoció la última palabra antes de recibir la sentencia.

VIDEO: QUÉ DIJO IGNACIO MARTÍN ANTES DE SER CONDENADO

Acompañado de su abogado defensor, Agustin Cattaneo, el investigado tomó una hoja de papel, dijo buenos días y comenzó a leer un discurso. “Me quiero seguir declarando inocente de los hechos que cuestionamos con mi defensa”,dijo en primera instancia.

No obstante, el acusado reiteró “el pedido de disculpas que hice en todo momento en este juicio tanto a ustedes, a la parte querellante y a la sociedad en general”. Luego, focalizó que las personas “tenemos dos bendiciones”.

Río Cuarto. Ignacio Martín, el falso médico del COE, a la espera de la sentencia. Foto: Tomás Fragueiro

“La de equivocarnos y la de acertar. Yo me equivoqué y creo que por eso llevo el tiempo que llevo detenido, pagando por los hechos de los que me hice cargo”, indicó. Finalmente, le habló al tribunal integrado por tres personas y dijo que “espera y confía en que han hecho justicia y no una victoria judicial”.

LOS DELITOS QUE LE ATRIBUYERON AL MÉDICO FALSO DEL COE

El tribunal resolvió en la audiencia de este 20 de septiembre que Martín tuvo responsabilidad en la muerte de Bertol y en los daños en la salud de Daniel González. Por eso, lo condenaron a siete años de prisión efectiva pero lo desligó de dos delitos de los que había sido acusado.