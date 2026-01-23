La provincia de Córdoba se prepara para un nuevo fin de semana, que será el penúltimo de enero. Dentro de su amplia oferta de celebraciones, que tiene como protagonista al Festival de Cosquín, también se destaca la Noche de la Comida Transerrana, que es con entrada gratis.

La Noche de la Comida Transerrana empieza en Córdoba con entrada gratis

La Municipalidad de Villa Dolores invitó a locales y turistas al evento que iniciará a las 21 de este sábado 24 de enero. La Plaza Mitre será el escenario de más de 25 puestos gastronómicos, bebidas y cerveza artesanal.

La Noche de la Comida Transerrana empieza este sábado 24 de enero en Villa Dolores, provincia de Córdoba.

La noche tendrá un broche de oro de la mano de la música y el baile gracias a la presentación en vivo de Los Kiskaludos, Y Bien Ahí! y La Fórmula. Cabe aclarar que, las personas pueden llevar una silla o reposera para disfrutar del espectáculo y la comida.

Cómo llegar a Villa Dolores desde Córdoba Capital

Para llegar a Villa Dolores en auto desde Córdoba Capital, se recomienda tomar la ruta provincial 34, atravesar el Camino de las Altas Cumbres y continuar por la provincial 14 y la nacional 20. En paralelo, empresas de transporte ofrecen viajes en colectivo desde la Terminal de Ómnibus.