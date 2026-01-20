Grilla de artistas, precios y lo que hay que saber del Festival de Folklore de Cosquín

La nueva edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín se llevará a cabo entre el sábado 24 de enero y el domingo 1 de febrero de 2026 en la emblemática Plaza Próspero Molina. Este evento, consolidado como uno de los más relevantes del género en Argentina, ya registra una demanda histórica con más de 15.000 entradas vendidas a principios de enero.

Grilla de artistas del Festival de Folklore de Cosquín

La grilla de este año combina figuras consagradas con apuestas hacia nuevos géneros musicales. La octava luna (31 de enero) es una de las más demandantes, ya que Soledad Pastorutti celebrará sus 30 años de trayectoria en este escenario. Asimismo, la novena luna (1 de febrero) genera gran expectativa por el cierre a cargo de Milo J, para la cual ya se habilitaron entradas especiales en el sector campo.

A continuación, los artistas principales por jornada:

Primera Luna (24/1): Jairo, Jorge Rojas y Los Manseros Santiagueños.

Segunda Luna (25/1): Nahuel Pennisi, Raly Barrionuevo y Cazzu.

Tercera Luna (26/1): Abel Pintos y Ahyre.

Quinta Luna (28/1): Luciano Pereyra y Ariel Ardit.

Séptima Luna (30/1): Chaqueño Palavecino y Natalia Pastorutti.

Novena Luna (1/2): Milo J, Peteco Carabajal y Teresa Parodi.

El festival también contará con el tradicional segmento de la “Cacharpaya” durante los cierres de ambos sábados y la participación de las delegaciones provinciales e internacionales.

Precios de las entradas para el Festival de Folklore de Cosquín

El valor de los tickets varía según la programación de cada noche y la ubicación en la plaza:

Sectores económicos: Las ubicaciones generales (T2, T3 y T4) tienen valores que van desde 28.000 hasta los 38.000 pesos , dependiendo de la luna.

Sectores VIP: El sector B2 representa la opción de mayor costo, alcanzando 115.000 pesos en las noches de mayor convocatoria.

Las entradas pueden adquirirse a través del sitio oficial de Autoentrada o en las boleterías físicas de la Plaza Próspero Molina y la Oficina de Turismo de Cosquín. Bancor ofrece una preventa exclusiva y planes de tres y seis cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard. Por su parte, Naranja X dispone de promociones en Plan Z y cuatro cuotas sin interés.

Cómo seguir el festival en vivo

Para quienes no puedan asistir al Valle de Punilla, la transmisión se realizará de forma integral. La TV Pública emitirá los shows desde las 22, con la conducción de Coki Ramírez y Marcelo Iribarne. También podrá seguirse vía streaming a través del canal oficial de YouTube “Aquí Cosquín” y por la señal de Canal 10 de Córdoba.