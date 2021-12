La Municipalidad de Córdoba quedó segunda en el ranking nacional de transparencia municipal, realizado por la Fundación Mediterránea, a través del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL).

La investigación analiza a los 70 municipios de Argentina, en base a 52 indicadores de transparencia en sitios web gubernamentales. Dentro del top tres se ubicó primero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguido de la Ciudad de Córdoba y Godoy Cruz (Mendoza). Por debajo, la Ciudad de Santa Fe.

El dato fue difundido por Cadena 3 y asegura que el 57% de los municipios bajo análisis, retrocedieron en materia de transparencia, en comparación con su desempeño en el 2020. Detallaron que los resultados son bajos ya que el promedio general obtenido por el total de municipios relevados, alcanza el 24% de los indicadores previstos por la metodología.

El peor desempeño es en el eje Contrataciones y Licitaciones donde en promedio los municipios sólo alcanzan a satisfacer el 13% de los indicadores que lo componen. Por el otro lado, en las áreas correspondientes a Autoridades y Órganos de Gobierno se observan los mejores resultados en promedio con el 30% y 32% de cumplimiento de los indicadores examinados.

Remarcaron que, en algunos municipios, la información no se encuentra directamente disponible, pero existen los canales para solicitarla. Mientras que, en otros, no se encuentra identificada y de fácil acceso, lo cual constituye también una barrera de acceso para la ciudadanía. Incluso, aparecen municipios que no poseen página web oficial, sino que canalizan consultas y reclamos a través de redes sociales o canales informales.