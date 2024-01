La Mona Jiménez y Ulises Bueno cantarían juntos este viernes en Córdoba: ¿de qué depende?

Carlos “La Mona” Jiménez cumple 73 años este jueves 11 de enero de 2024 y arrancó el día con el saludo de sus fanáticos en la puerta de su casa. En medio de la euforia, anunció que podría cantar este viernes con Ulises Bueno.

El cuartetero brindará shows este viernes 12 y sábado 13 en el marco del Festival Bum Bum que se desarrollará en el estadio Mario Alberto Kempes. Entre importantes artistas en la nómina, también figura el nombre del compositor de 38 años.

La Mona junto a invitados cerrando la segunda jornada del Festival Bum Bum Foto: Day Olmos

La grilla del Festival compartida hace unos días por los organizadores del evento indica que Ulises subirá al escenario a las 22 y La Mona lo reemplazará a la 1, ya en la madrugada del sábado. Sin embargo, hubo un cambio.

La grilla del viernes para el Bum Bum. Foto: Festival BumBum}

LA “MONA” JIMÉNEZ CAMBIÓ SU HORARIO EN EL BUM BUM

“Hablamos con Ulises Bueno y Damas Gratis para que yo vaya de 10 a 12 y ellos en mi lugar, de 1 a 3″, aclaró el Mandamás este jueves. Explicó que ante la posibilidad de lluvia latente para las 2 de la madrugada del sábado, prefiere resguardarse.

La grilla del sábado para el Bum Bum. Foto: FestivalBum

“Si me agarra la lluvia, me vuelvo al cardiológico y mi familia me va a querer comer vivo”, expresó entre risas. Finalmente, cerró con el sorprendente anuncio. “Si no llueve mucho, para agradecerle a la gente y a Ulises, voy a subir al escenario para hacer un tema juntos”.