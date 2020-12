Blas Correas fue asesinado por la Policía de Córdoba, en agosto, y su madre vivió con dolor la ceremonia escolar donde él debía estar pero faltó por que, a sangre fría y por la espalda, un policía le arrebató la vida.

En el cierre del ciclo lectivo, el Colegio San José le otorgó a la familia de Blas el diploma de fin de curso, como un homenaje de la institución y sus compañeros de aulas y la madre respondió con una carta que hizo pública este miércoles.

Allí y con críticas al gobernador Juan Schiaretti, Soledad Laciar escribió: “el diploma hoy era para él. Pero no fue posible. Tome nota señor gobernador. Deje de preocuparse tanto por quitar las calcos del ingreso a su hogar y dedíquese a lo importante. Blas hoy tenía que recibir su diploma. No lo olvide. Yo no olvido”, expresó vía Facebook.

Por su parte, la comunidad educativa recordó a Blas en el diploma, destacando que “nos acompañó con su sonrisa, respeto y espontaneidad y tendremos en nuestros corazones por siempre”.