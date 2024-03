La derrota de Instituto y el análisis de Diego Dabove: “Daba la sensación de que estaba controlado”

“La sensación que teníamos es que estaba controlado. Estábamos bien hasta el gol de Argentinos. Creí que no había que hacer más cambios, no veía a quien sacar. Estaban muy bien Jonas y los dos puntas”. El balance de Diego Dabove tras la derrota de Instituto, tercera consecutiva, frente a un Argentinos que quedó puntero en soledad en Copa de la Liga.

“No merecimos perder ninguno de los últimos tres partidos. Redondeamos un buen juego ante un muy buen equipo y nos vamos con las manos vacías. Hay que tomarlo de esa manera. Se incrementa la sensación de amargura por las dos derrotas anteriores”, lamentó el DT Albirrojo.

“Después del empate, faltaba poquito. El buen partido que hicieron los muchachos no hizo que extrañemos a Damián (Puebla). Fue un partido parejo. Obviamente siempre hay cosas por mejorar. Los dos pensamos que terminaba en empate. Por eso tenemos esta bronca por el 2 a 1 en el marcador final”, añadió el entrenador.

Y finalizó: “El objetivo es estar del 14° para arriba. Sabemos el presupuesto que tenemos. Si podíamos meternos entre los cuatro, mejor. No era el objetivo principal, si lo es que Instituto transite este año de otra manera y lograr el colchón de puntos que de tranquilidad”.

¡¡NI GUEDE LO PODÍA CREER!! El DT de Argentinos fue consultado sobre... ¿QUE PASÓ CON LA 9 DE MAXI ROMERO EN ALTA CÓRDOBA?



A Dabove le dio la tranquilidad el propio Pablo Guede, DT de Argentinos, al reconocer: “No merecimos ganar. Instituto tiene un juego muy bueno. Lo más justo hubiera sido el empate”.

"ERA IMPORTANTE GANAR PORQUE ES UN RIVAL DIRECTO"



EL CAPITÁN DE INSTITUTO, CON TODA LA BRONCA

“La bronca me la tengo que sacar ahí adentro. Un partido que se nos escapa por detalles. Nos está costando mucho. Nos quedamos sin nada. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, uno de los mejores equipos del futbol argentino”, recapituló Fernando Alarcón.

“UN PARTIDO QUE SE NOS ESCAPA POR DETALLES. NOS ESTÁ COSTANDO MUCHO. NOS TERMINAMOS QUEDANDO SIN NADA"



“Cuando te vas de partido, cuando te desconcentras con este tipo de rivales la pagas caro. No te podes descuidar ni un minuto. A esta clase de rivales los tenes que terminar de matar, porque de la nada te convierten. Hay que levantar la cabeza, con más concentración, otra no hay. La verdad no le encuentro la vuelta ahora. Hay que tratar de estar lo más unido posible para sacar esto adelante”, completó el Palomo.