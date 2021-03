Para Talleres se presentaba una tarde favorable para extender el camino de la victoria que inició en la Bombonera. Pero apenas consiguió un magro empate con Godoy Cruz en el Kempes, por la Copa de la Liga Profesional.

Alexander Medina admitió que no salió el partido ni el rendimiento esperado, en el 1 a 1 con el Tomba, que venía de ser goleado por River, y que deja a la T a mitad de tabla en la Zona 2, con 9 puntos contra 15 del líder Vélez.

“La expresión futbolística no fue la misma. No digo que hayamos salido con otra mentalidad. Si fuera por merecimientos, sí hubiéramos merecido ganar. Pero hoy quería otro equipo. Hay que ser autocríticos y aceptar cuando no hay un buen partido”, asumió el Cacique.

La próxima de Talleres será nuevamente como local, el sábado 3 de abril a las 14 frente a Independiente. Y entre semana enfrentará a Vélez, el miércoles 6, por el pase a octavos de final de la Copa Argentina.