La Araña que pica... por dos: la palabra de Julián Álvarez tras el doblete ante la Estrella Roja

El Manchester City debutó en la Champions League, enfrentando a la Estrella Roja de Belgrano. Si bien los Ciudadanos empezaron perdiendo, Julián Álvarez fue el encargado de empatar y dar vuelta el resultado. Tras el doblete, la Araña habló con la prensa y se refirió al Superclásico del próximo 1 de octubre.

El City dominó las acciones y fue ampliamente superior en esa primera mitad, pero la visita aprovechó una de las pocas situaciones de gol y marcó el 1 a 0, gracias a Osman Bukari a los 45 minutos. Sin embargo, los Ciudadanos lo dieron vuelta en el complemento.

A los dos minutos del segundo tiempo, Julián Álvarez ingresó al área, gambeteó al arquero rival y definió con un toque sutil que se convirtió en gol.

Sin embargo, la Araña picó por dos y a los 15 minutos, lanzó desde la izquierda un remate que habilitó el 2 a 1 ante la Estrella Roja. Minutos después, llegó el tercero para el equipo de Pep Guardiola que comenzó el campeonato con el pie derecho.

LA PALABRA DE JULIÁN ÁLVAREZ TRAS SU DOBLETE ANTE LA ESTRELLA ROJA

“Me siento bien, me dieron la confianza. Estoy jugando bastantes minutos. Trato de siempre aprovecharlo y dar lo mejor en el campo para ayudar al equipo. Si me dan la confianza, trato de devolverles”, afirmó el Araña en diálogo con ESPN al finalizar el encuentro.

Además, se refirió a la posición donde lo está usando Pep Guardiola, detrás de Erling Haaland: “En mi carrera lo he hecho en distintas oportunidades en el frente de ataque. Ahora me estuve adaptando bastante bien. Me siento cómodo también jugando ahí. Creo que le puedo aportar algunas cosas al equipo. Mientras sigamos de esta forma, va todo bien”.

Finalmente, el cordobés se refirió a su pasión por River y dijo que será espectador en la disputa del clásico con Boca. “Nos vamos a preparar para verlo”, aseguró y detalló que lo verá en familia para “alentar a excompañeros y a todo el mundo River”.