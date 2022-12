Instituto presentó su segundo refuerzo y lanzó a la venta los abonos para 2023

En la tarde del martes, Instituto tuvo dos noticias para informar de cara a lo que será el regreso a la máxima categoría del fútbol argentino. Una se trata del segundo refuerzo que firmó para el equipo dirigido por Lucas Bovaglio. La segunda es el anuncio de los precios de los abonos para seguir a la Gloria en la Liga Profesional.

La incorporación al plantel informada es la del arquero Manuel Roffo. Tiene 22 años, nacido en Teodolina, provincia de Santa Fe. Formado en las inferiores de Boca, su último club fue Tigre donde jugó desde marzo del 2021.

Manuel Roffo es el segundo refuerzo de Instituto para la temporada 2023. (Gentileza César Luis Merlo).

Estando en inferiores del Xeneize fue convocado a la Selección Argentina Sub 15 en 2015 que jugó un Sudamericano en Colombia. También jugó en el sub 17 y sub 20 y fue sparring de la selección mayor en el Mundial de Rusia 2018.

Los precios de los abonos para ver a instituto de local en la Liga Profesional

La comisión directiva de Instituto definió los precios de la cuota societaria y los abonos para los 14 partidos como local que afrontará Instituto en el Torneo Binance de la Liga Profesional que arranca a fines de enero y finaliza el 5 de agosto de 2023.

La cuota va desde 1500 a 2700 pesos y el grupo familiar de dos mayores y hasta tres menores pagarán 4500 pesos.

Según el comunicado oficial del club, los abonos se pondrán a la venta con capacidad limitada bajo dos esquemas de prioridades. La número 1 arrancará el 22 de diciembre de 2022 hasta el 14 de enero para todos aquellos socios que se asociaron hasta el 31 de octubre de 2022. La número dos: Desde el 6 hasta el 14 de enero para los que se asociaron desde el 1 de noviembre en adelante.

Los abonos, según ubicación, pagarán 9 mil pesos las populares Jiménez y Mastrosimone; Preferencial Klimowicz, 18 mil; platea baja Ardiles, 25 mil; lateral 30 mil y Roja y Blanca, 40 mil. Este precio incluye los 14 juegos de local del equipo de Alta Córdoba. La venta de ubicaciones por partido va desde 1500 a 4 mil pesos la entrada.