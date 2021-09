La inseguridad en Córdoba continúa siendo una problemática difícil de erradicar en la provincia. En este caso, un delincuente abordó a un vecino en barrio Parque República cuando lavaba su camioneta, y disparó contra el hombre para robarle.

“Yo había terminado de lavar la camioneta y la estaba por meter adentro cuando veo que se acerca una persona desde la esquina”, contó la víctima en Cadena 3. Además, agregó que el delincuente lo amenazó con un arma, el hombre le arrojó una piedra y recibió un disparo.

“Me metí un poco más adentro y agarré unas piedras grandes. Me dijo ‘quedate quieto porque sos boleta’, pero no dudé: se las tiré directamente a la cabeza”, dijo a El Doce. Posteriormente, el delincuente le disparó en la ingle.

“La bala entró ahí, dio la vuelta y se alojó. No me alcanzó a robar nada. Fui al hospital y me hicieron la resonancia. No hizo ningún daño más que el desgarro y los machucones que originó el proyectil”, finalizó la víctima.