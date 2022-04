Sin defensas y sin paz ante los robos, los cordobeses sienten que la delincuencia se ha llevado también la tranquilidad ya que nos los frenan alarmas, rejas ni trancas como le pasó a este tallerista de Villa Páez, que se ha encontrado con la amarga novedad de ver su local vacío.

Es el drama de Walter, un mecánico que por estos días tiene que cruzar los brazos ya que no puede atender a sus clientes: “Sin mis herramientas no soy nadie”, ha dicho sobre el hecho consumado de ver que los ladrones se llevan en minutos el esfuerzo de tantos años.

Aun con la desazón a cuestas, Walter trata de no resignarse ante un hecho que le afectó la vida: “Estoy gestionando créditos para que me aguanten unos mangos. Sin mis herramientas no soy nadie”, aseguró en declaraciones a Telenoche de El Doce.

Seguidamente, comentó que los malvivientes se llevaron herramientas de uso diario, por un monto que asciende a 150 mil pesos, y que sin ellas no puede trabajar: “Si hoy venís y querés que te cambie una bujía del auto, te voy a decir que no puedo”, se lamentó y concluyó: “A mí me encanta trabajar, cuando cierro el taller sí me da temor de que vuelva a pasar algo. Te afectan la vida”, cerró.