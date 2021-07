El ex futbolista Daniel “La Rana” Valencia se convirtió este viernes por la noche en una nueva víctima de la inseguridad que golpea a Córdoba. El jujeño denunció que unos delincuentes ingresaron a su hogar de Villa Belgrano y se llevaron “el esfuerzo de una vida entera”.

//Mirá también: Inseguridad en Córdoba: se robaron un tobogán, en Miralta

A través de un posteo en Twitter, Valencia (@ranavalencia) narró lo ocurrido y expresó toda su bronca. “Lamentablemente hoy me toca a mi. Me fui a cenar con la familia, volví y me encontré con toda la casa revuelta”, acusó el campeón del mundo en 1978.

Valencia narró lo sucedido a través de su cuenta de Twitter. @ranavalencia | @ranavalencia

“Me robaron lo que con mucho esfuerzo y trabajo conseguí. El esfuerzo de una vida entera”, lamentó La Rana. Y compartió una foto de cómo encontró sus cosas: “Esta es sólo una parte, me apena compartir el resto, no tengo palabras”.

//Mirá también: Inseguridad en Córdoba: acuchillan a taxista por resistirse al asalto

Más adelante, Valencia reconoció que “la impotencia es enorme, pero con más esfuerzo podremos reponernos de lo material, porque en esta sociedad es el lugar que nos queda a los honestos”. Según trascendió, los malhechores se llevaron electrodomésticos, una notebook y una PlayStation, entre otros elementos.